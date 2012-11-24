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пишу курсовую по фондовому
рынку, нужна помощь

пишу курсовую по фондовому рынку, нужна помощь
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 19:04

пишу курсовую по фондовому рынку, нужна помощь

Друзья, какие проблемы, по вашему мнению, у фондового рынка Украины, и какие методы их решения?
Также еще вопрос, не до конца понимаю, как функционирует внебиржевой рынок Украины, какие есть организаторы торговли?
Заранее спасибо)
bogdan27092000
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 19:09

Проблема в том, что в Украине фондового рынка нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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