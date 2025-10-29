RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:47

  Bolt написав:Блин, олигархи пособирались.
Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.
Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.

Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 14:40

Шишка на межі протектора і бока. Але на ходу нор відчувається. Вже мав досвід прорива гулі , просто спускається колесо і по всьому.І так зауважив її ще минулого сезону, я цей майже весь відїздив. Весною пару Тоyo купив 7700.Так, що мабуть ще наступний сезон буду з тою гулею тягнути.
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 14:47

Ось із за таких... потім страждають інші , якщо відбійник чі стовб то гарно , може мізки перезавантажити допоможе
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:13

Зараз китайців понавозили, шо цікаво, у мене один літній сезон була Delinte, дуже мені сподобалась, але лише одне літо, потім викинув. Знос, десь тисяч 20 ідеально пройшла, потім викинув.
Зараз зима Конті.


Для киевского лета самая офигенная была Гудиер гидрогрип (это реально самая лучшая из всех когда либо "носимых". Были Мишлен, Континентал, Бриджстоун, разные еще, но они "и рядом не стояли"), для зимы Hankook не помню модель + зашиповка французскими шипами (тяжелая, немного шумная, но ни разу не потерял контроль). "Зиму" ставил как температура начинала подходить к нулю, "лето" уже как гарантированно отходило от нуля, обычнов апреле.
На последней машине ездил на шиномонтаж, на предыдущих сам перекидывал колеса, на зиму носил штамповки с зимней резиной.
В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.
Когда-то давнодаже на БЦ-20 шипованной ездил, тоже тяжелая и шумная, шипы вылетали, но с задачей справлялась.
11
6
7
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.

Насколько я знаю, такая традиция есть (по крайней мере, зимняя резина есть в продаже) в более континентальных штатах. Для НЙ всесезонки достаточно. А еще есть традиция использовать цепи, иногда принудительная.
Впрочем, судя по тому, что до США уже добралась традиция качать азот в шины, сезонная замена в мягком климате тоже скоро доберется.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 15:54

Поляк: много слів, мало діл

Найближче майбутнє.
https://youtu.be/Uo00-gjweCk?si=K8omkvHz6lC_FGuc

Поляк: много слів, мало діл
