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Как заработать на кризисе,
зная точную дату его начала?

Как заработать на кризисе, зная точную дату его начала?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:36

Как заработать на кризисе, зная точную дату его начала?

Всем привет.
Расскажите, пожалуйста, как заработать на фондовом рынке, если знаешь точную дату начала экономического кризиса.
Алгоритм такой: 1) найти брокера; 2) выбрать актив, с которым играть (акции, товары или валюта); 3) выбрать инструмент (шорты или путы).
Правильный ли алгоритм?

Теперь по поводу рисков.
1) брокер может разориться или обмануть и не вернуть деньги?;
2) можно не угадать с датой начала кризиса и вместо падения, будет рост, и... что тогда? Брокер закроет счёт по марджин-коллу (если шортил) или проиграть на путах и остаться ещё должным?

Какие ещё риски есть?

И где меньше риски и больше можно заработать? На фьючерсах или опционах?

На что ещё обратить внимание?

И на чём можно будет больше всего заработать? Купить валюту с большим плечом, за день до кризиса, и ждать его стремительного роста? Или продать (шортить) фьючерс на нефть или др. товары или какие-то акции, и ждать падения их цены? Или put-option, с каким-то страйком? Где подводные камни?

Спасибо.
hunfromukraine
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