Ринок праці

Додано: Сер 29 жов, 2025 22:32

Shaman написав: kingkongovets написав: Faceless написав: [quote="5903378:smdtranz"]99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы

Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів

чому казки?

мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі чому казки?мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі

давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться[/quote]ми збиваємось в оффтопще раз - я абсолютно не мав на меті принизити професію айтівця як таку, я намагався донести, що вона не є чимось унікальним в плані прибутку як нас багато років намагалися переконати і що існує безліч інших професій де заробітки як мінімум не нижчі і тому в якості гравців на ринку нерухомості їх роль надто вже переоціненази: до речі мій шалопай-племінник живе з дівчиною, яка хоча і має освіту веб-дизайнера, але веде якийсь абсолютно незрозумілий мені влог на ютубі про якесь вʼязання і заробляє на ньому 5к$+ бо там більше ляма підписників