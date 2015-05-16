|
Ринок праці
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 29 жов, 2025 21:50
kingkongovets написав: Faceless написав: smdtranz написав:
99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.
але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10982
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 29 жов, 2025 22:32
Shaman написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="5903378:smdtranz"]99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.
але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться
[/quote]ми збиваємось в оффтоп
ще раз - я абсолютно не мав на меті принизити професію айтівця як таку, я намагався донести, що вона не є чимось унікальним в плані прибутку як нас багато років намагалися переконати і що існує безліч інших професій де заробітки як мінімум не нижчі і тому в якості гравців на ринку нерухомості їх роль надто вже переоцінена
зи: до речі мій шалопай-племінник живе з дівчиною, яка хоча і має освіту веб-дизайнера, але веде якийсь абсолютно незрозумілий мені влог на ютубі про якесь вʼязання і заробляє на ньому 5к$+ бо там більше ляма підписників
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12063
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 29 жов, 2025 23:29
kingkongovets написав:ми збиваємось в оффтоп
ще раз - я абсолютно не мав на меті принизити професію айтівця як таку, я намагався донести, що вона не є чимось унікальним в плані прибутку як нас багато років намагалися переконати і що існує безліч інших професій де заробітки як мінімум не нижчі і тому в якості гравців на ринку нерухомості їх роль надто вже переоцінена
зи: до речі мій шалопай-племінник живе з дівчиною, яка хоча і має освіту веб-дизайнера, але веде якийсь абсолютно незрозумілий мені влог на ютубі про якесь вʼязання і заробляє на ньому 5к$+ бо там більше ляма підписників
Я взагалі не на ваш пост відреагував, бо по суті я з вами згодний. Можливо з певними нюансами, але спец в своїй галузі, що не лінивий і вміє (хоч мінімально) ладнати з людьми (хоча б не сраться і не відлякувати тих, з ким можна вести справи) матиме достойний заробіток. Медики, науковці (тут звісно прибіжить франт з ниттям), інженери, майстри - це принаймні по категоріям тих кого зараз згадав, кого знаю або особисто або опосередковано і хто досяг певних успіхів.
А отой приклад з чувака, який вперше в житті поцікавився рівнем витрат і доходів всього за пару тисяч км від Києва - ну хто йому доктор.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37070
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 29 жов, 2025 23:35
kingkongovets написав: Faceless написав: smdtranz написав:
99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
Ну це початківець, і така сама картина буде у початківця хоч з ВО, хоч без. І якщо вже кілька років пройшло, скоріше за все, він попав на хвилі бурхливого росту років 4-5 тому. Щодо "всі такі" можливо в конкретно його бульбашці, але не загалом.
Зараз навіть хороші курси в кілька місяців і вартістю в пару тисяч доларів не те що не гарантують, а навіть не створюють високі шанси попасти в галузь, яка в глибокій кризі з 23 року і вимоги виросли колосально.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37070
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 29 жов, 2025 23:39
Shaman написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.
але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться
Ну, чого ніде не вчать - вчать. Але так, формально не обовʼязкова в більшості випадків, хоча є навіть частина людей, хто отримує другу вищу, профільну.
Але надзвичайно багато кого працює там і з непрофільною ВО. Важливим залишається, скажімо так, загальний кругозір і певні специфічні, часто не технічні знання, які стають в нагоді при роботі з певними галузями.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37070
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:02
smdtranz написав:kingkongovets
айтишникам повезло, что могут работать дистанционно, и за них конкурируют западные работодатели.
а так внезапно оказывается, что клепание глюкавых приложений и дурацких игрух не сверхважная для общества деятельность, где-то на уровне водителя фуры или хорошего электрика и оплачивается она наравне с этими профессиями.
но у этого всего есть и другая сторона — на подходе 2.5 млрд конкурентов из Юго-восточной Азии и Африки. ведь можно не только на западные рынки работать, но и на восточных рынках труда
в тех регионах народ стремительно обучается, получает образование, в Индии вообще английский все знают, короче сплошная выгода.
этот процесс давно происходит в сфере гражданского флота, индусы, филиппинцы, индонезийцы массово заполняют рынок и соотв доходы там приближаются к обычной работе в варшавском ресторане официантом
тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования
тільки це не для українських айтішників проблема.
P.S.
Забув ще нажахати що ШІ прийде - роботу забере.
P.P.S.
Чогось успішні мільйонери КРЖН переживають за українських айтішників, що аж в непрофільній темі зачинають флуд.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41764
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:13
kingkongovets написав:
в навздогін обговорюваної нещодавно теми, здивована рефлексія українського айтішника щодо прибутків колег в західній Європі
про те що в штатах донедавна звичайні компанійські тракери заробляли більше айтівців я тут писав вже давно
а майстри манікюру так і продовжують заробляти більше
Це якийсь Бігор2
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41764
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:19
Айтішники Західної Європи якщо і працюють в бодішопах то в якості менеджерів вищих ланок. Інші працюють в місцевому бізнесі "для своїх", і все в них більш-менш добре, з сантехніками та таксистами конкукурувати не треба
Не постіть більше скрін цього бидлокодера
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4905
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 11:25
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6355
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:09
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5251
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1174 раз.
- Подякували: 2066 раз.
-
-
Профіль
-
-
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
