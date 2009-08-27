Как заработать на кризисе, зная точную дату его начала?

Додано: Чет 07 тра, 2020 14:05

PS4 Я, поэтому, и не играю на бирже. Потому что слышал много историй, как люди теряют много денег тут. Но ещё я знаю, что когда люди накопят капитал, то стремятся его сохранить и бегут не в банк открывать депозит, а инвестируют деньги.

Короче, Фондовый рынок это и казино и инструмент для сохранения денег. В общем, нужно уметь пользоваться этим инструментом.

Меня раньше не интересовали биржи. Потому что денег не было, что бы инвестировать (или как правильно сказать). И я не задавался вопросом куда их вкладывать: в недвижимость, бизнес, или ценные бумаги.

Но из-за кризиса, надвигающегося, стало просто интересно, как именно эта штука работает и что это такое. И как сохранить деньги. И как приумножить.



Так вот, как выбрать брокера? Тут, на форуме, возможно нельзя рекламировать компании. Но кто самые крупные или надёжные брокеры? Или большой разницы между ними нет?