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Как заработать на кризисе, зная точную дату его начала?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:36
Всем привет.
Расскажите, пожалуйста, как заработать на фондовом рынке, если знаешь точную дату начала экономического кризиса.
Алгоритм такой: 1) найти брокера; 2) выбрать актив, с которым играть (акции, товары или валюта); 3) выбрать инструмент (шорты или путы).
Правильный ли алгоритм?
Теперь по поводу рисков.
1) брокер может разориться или обмануть и не вернуть деньги?;
2) можно не угадать с датой начала кризиса и вместо падения, будет рост, и... что тогда? Брокер закроет счёт по марджин-коллу (если шортил) или проиграть на путах и остаться ещё должным?
Какие ещё риски есть?
И где меньше риски и больше можно заработать? На фьючерсах или опционах?
На что ещё обратить внимание?
И на чём можно будет больше всего заработать? Купить валюту с большим плечом, за день до кризиса, и ждать его стремительного роста? Или продать (шортить) фьючерс на нефть или др. товары или какие-то акции, и ждать падения их цены? Или put-option, с каким-то страйком? Где подводные камни?
Спасибо.
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hunfromukraine
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:07
hunfromukraine
Подводный камень - это считать, что на бирже можно рубить бабло. Фонд. рынок - это где люди теряют деньги.
Дам один совет: заведите такую сумму с которой не будет жаль расстаться
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Yuri_Z
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:15
Yuri_Z написав:hunfromukraine
Подводный камень - это считать, что на бирже можно рубить бабло. Фонд. рынок - это где люди теряют деньги.
Дам один совет: заведите такую сумму с которой не будет жаль расстаться
слушайте совет Юры, он уже столько денег слил на Укр ФР, на зарубежных рынках и на недвиге...
он очень опытный по сливанию
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PS4
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:05
PS4 Я, поэтому, и не играю на бирже. Потому что слышал много историй, как люди теряют много денег тут. Но ещё я знаю, что когда люди накопят капитал, то стремятся его сохранить и бегут не в банк открывать депозит, а инвестируют деньги.
Короче, Фондовый рынок это и казино и инструмент для сохранения денег. В общем, нужно уметь пользоваться этим инструментом.
Меня раньше не интересовали биржи. Потому что денег не было, что бы инвестировать (или как правильно сказать). И я не задавался вопросом куда их вкладывать: в недвижимость, бизнес, или ценные бумаги.
Но из-за кризиса, надвигающегося, стало просто интересно, как именно эта штука работает и что это такое. И как сохранить деньги. И как приумножить.
Так вот, как выбрать брокера? Тут, на форуме, возможно нельзя рекламировать компании. Но кто самые крупные или надёжные брокеры? Или большой разницы между ними нет?
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hunfromukraine
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:10
Yuri_Z Я это понимаю. Но мне просто интересно смоделировать ситуацию. И что нужно делать в этой ситуации. Что бы делал опытный инвестор? Какими инструментами пользовался? Игрался бы с валютой? Или нефтью? Или акциями? И делал бы это с помощью шортов или покупал бы путы?
Вот, предположим, завтра, в пятницу, кризис. Что делать сегодня?
Или обвал начнётся в следующую пятницу. Тогда что делать сегодня, за неделю?
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hunfromukraine
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:45
hunfromukraine написав:
Фондовый рынок это и казино и инструмент для сохранения денег.
в яблочко.
hunfromukraine написав:
Так вот, как выбрать брокера?
Рядом есть ветка Инвестиции на рынках США. ETF.Инвестиции на рынках США. ETF.
hunfromukraine написав:
Игрался бы с валютой? Или нефтью? Или акциями? И делал бы это с помощью шортов или покупал бы путы?
Есть такое замечательное выражение: "Все заложено в цене". Конечно, есть некоторые недооцененные активы, но 100% гарантия только в морге
hunfromukraine написав:
Что делать сегодня?
Вопрос на миллионы и на который точно никто не знает точного ответа.
В любом случае диверсификация - самый оптимальный вариант
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Yuri_Z
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:52
hunfromukraine написав:
Всем привет.
Расскажите, пожалуйста, как заработать на фондовом рынке, если знаешь точную дату начала экономического кризиса.
Алгоритм такой: 1) найти брокера; 2) выбрать актив, с которым играть (акции, товары или валюта); 3) выбрать инструмент (шорты или путы).
Правильный ли алгоритм?
Теперь по поводу рисков.
1) брокер может разориться или обмануть и не вернуть деньги?;
2) можно не угадать с датой начала кризиса и вместо падения, будет рост, и... что тогда? Брокер закроет счёт по марджин-коллу (если шортил) или проиграть на путах и остаться ещё должным?
Какие ещё риски есть?
И где меньше риски и больше можно заработать? На фьючерсах или опционах?
На что ещё обратить внимание?
И на чём можно будет больше всего заработать? Купить валюту с большим плечом, за день до кризиса, и ждать его стремительного роста? Или продать (шортить) фьючерс на нефть или др. товары или какие-то акции, и ждать падения их цены? Или put-option, с каким-то страйком? Где подводные камни?
Спасибо.
1. Зачем лезть в деривативы?
2. Брокер - посредник-исполнитель между клиентом и банком, в котором находятся средства клиентов, которые он не может использовать по собственному желанию (совко-кухни не берем во внимание).
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