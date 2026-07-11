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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 20:01
BIGor писал(а):
Ніфіга подібного, середній робітник в Древньому Римі (2000 років тому) отримував заробітну плату в динаріях, це срібна монета (в якій ще з різними інфляціми зменшували частку срібла). Золото ходило, але тільки у багатих.
Все вірно, але в перерахунку до курсу золото/срібло пересічний римлянин отримував на місяць 10 грам золота
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