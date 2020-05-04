Ціна на електроенергію для промислових споживачів у квітні знизилася на 9% і досягла рівня цін 2015 року.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію для заводів досягла дна, - Кучеренко.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:33
Ціна на електроенергію для заводів досягла дна, - Кучеренко
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Дивися повний текст Ціна на електроенергію для заводів досягла дна, - Кучеренко.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:33
"Цена не покрывает ее себестоимость" - за электроенергию какого вида?
Манипуляция итоговой стоимостью, без конкретики. Статья явно направлена на оправдание увеличения цены за эл.енергию для населения в пользу леонидовича.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:40
действительно ничего не понятно из статьи. производственные компании Киева платят до 2 грн за Квт. Зайдите на сайты провайдеров электроэнергии и можно увидеть.
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