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SWIFT лимиты 2020
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 13:17
Подниму темку, пожалуй. На форуме все похожие датируются 15-м годом, да и тех мало.
Какие сейчас лимиты на Свифт исходящий? В старых темах проскакивала цифра 150 000 грн. но про получение из-за границы, а на отправку? Изменилось ли что-нибудь с тех пор?
Принимают ли в валюте или только в гривне?
Можно ли отправить больше лимита, допустим он будет 150т? Какие подтверждающие документы требуют?
Зависит ли лимит от банка или есть общее ограничение финмона?
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Mavr
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Додано: Нед 10 тра, 2020 00:53
до 150 желательно, большее должны проверить обязательно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:03
Это прямо в банке запросят документы? А если это фоп-счет и видно что пришли по договору?
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Mavr
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Суб 09 тра, 2020 13:17
Mavr
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