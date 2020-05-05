В Італії заявили про створення вакцини проти коронавируса, що дозволяє уникнути зараження. Про це повідомило видання Mail Online.
Дивися повний текст В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:27
В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:17
Правильно. Вон Шмыгалю пусть обратятся, он им "за мзду малую" самолетом "добровольцев" быстро организует, главное про контракт на 3 месяца пусть не забудут.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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