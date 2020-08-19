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НКЦПФР зробила попередження
інвесторам проєкту B2B Jewelry

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:49

Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.
Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.
ФОП не може випускати цінний папір.
Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.
Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.
В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.
Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:50

  Квесторе_поверніться написав:Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.
Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.
ФОП не може випускати цінний папір.
Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.
Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.
В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.
Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати.

Люди делали пожертвование в благотворительный фонд.
Потом фонд им помогал

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:44

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.
Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.
ФОП не може випускати цінний папір.
Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.
Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.
В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.
Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати.

Люди делали пожертвование в благотворительный фонд.
Потом фонд им помогал

Рекомендую Гонте зарегистрировать ещё религиозную организацию (хотя там конкуренты сильные) :)

Миколі і цього хватає https://opendatabot.ua/c/39765309 :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34293
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Подякував: 2 раз.
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Пирамида

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