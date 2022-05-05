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Пенсійний фонд розповів, куди
звертатися при затримці...

Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:51

Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці...

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Про це повідомили в ПФ.

Дивися повний текст Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці доставки пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:52

Здравствуйте, живу в городе Одессе, пенсию задерживают, 1000гривен отец, мать получила, я жду надеюсь и верю инвалид 3групы,моло того что получаю 1560гр,так ещё и задерживают на почте, совсем совести нет.
stukalinpasa
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:57

19 май пенсии пособие, нет а получаю 11май суки я жить хочу.
aleksmoldavan85
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:18

Добрый день до войны получала пенсию на почте. Во время боевых действий перевела 7.03 пенсию на карточку и сообщила в пенсионный фонд. На карточку пришла пенсия за май. Звонила в пенсионный фонд, сказали, что Укрпочта не передала данные о невыплате через почту за март, апрель. Вопрос, сколько будет пенсия моя хранится на почте и когда будут переданы данные с украошты в пенсионный?
kroxi99
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