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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:54
Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50
v57 злотые хочет перевести в Польшу
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:03
Через ThansferWise с карты ПУМБ, которую в свою очередь пополнять купленными в обменке злотыми по курсу ниже курса ПУМБ. К примеру сейчас в Харькове есть продажа даже по 6,28 при курсе в ПУМБ-е 6,40.
Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay, вывод на польский счет идет через Elixir.
Суммарные потери за одну операцию около 6 злотых комиссии (3+3).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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