RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Дешёвый вариант перевода золотых
с Украины на карту польск

Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:54

Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты
R3WIND
 
Повідомлень: 15
З нами з: 20.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46

юсер, для начала научиться формулировать вопросы
v57
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 14.03.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50

v57 злотые хочет перевести в Польшу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:14

  omb написав:v57 злотые хочет перевести в Польшу

ку он хочет :)
v57
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 14.03.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:03

  R3WIND написав:Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты

Через ThansferWise с карты ПУМБ, которую в свою очередь пополнять купленными в обменке злотыми по курсу ниже курса ПУМБ. К примеру сейчас в Харькове есть продажа даже по 6,28 при курсе в ПУМБ-е 6,40.

Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay, вывод на польский счет идет через Elixir.

Суммарные потери за одну операцию около 6 злотых комиссии (3+3).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 06.08.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины 1 ... 46, 47, 48
mustbe » Чет 07 лют, 2019 23:03
470 58495
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 18:48
mustbe
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 12:25
9 19026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 20:26
Ka-Pi-Tan
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 14:25
42 11293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 03:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.