Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Додано: Нед 24 тра, 2020 23:13

Mavr написав: vitaliy_berdinskikh написав: Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay

а вот с этого места можно поподробней? как с гугл пея пополнить трансфервайз? а вот с этого места можно поподробней? как с гугл пея пополнить трансфервайз?

Элементарно, ВатсонИзначально у нас должен быть аккаунт в злотых и банковская карта. Банковская карта хорошо чтобы была тоже в злотых - это позволяет, как писал, купить злотые в обменке по более выгодному курсу и пополнить карту. Но можно и прямо с гривневой если курс банка устраивает.При пополнении напрямую TransferWise распознает карту как карту украинского банка и во-первых будет использовать свой курс, а во-вторых и это самое важное возьмёт приличную комиссию. Ниже чем у SWIFT, но заметно выше чем при пополнении через Google Pay.Дальше TransferWise блокирует скриншоты, но я думаю не составить труда нажать кнопку GPay, выбрать из списка добавленных в GooglePay карт именно карту в злотых и подтвердить проведение платежа.На счёт TransferWise приходит ровно та сумма которую указал.Дальше делается перевод в польский банк по IBAN, при этом используется платежная система Elixir, стандартный перевод. Хотя TransferWise об этом нигде не пишет.Можно заметить что у банка списалось меньше чем 100 + 0,30 комиссии. Это прикол именно этого банка, проверено уже на нескольких вытягивалках. Позже сумма корректируется и обычно становится больше.П.П.С.Естественно выводить так можно не только злотые: TransferWise позволяет создать счета в фунтах, евро и даже австралийских, новозеландских и сингапурских долларах (по состоянию на вечер 24 мая 2020 года). Для остальных поддерживемых валют аккаунт создать можно, по пополняться его таким образом не получится (по крайне мере у меня не получилось).