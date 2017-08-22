Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:28
Народ, а ви роздруковували скаргу, підписували її і відправляли на мило НБУ? Чи просто відправляли текст, написаний у Ворді (без особистого підпису)?
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:30
Сегодня утром сестра отправила. Обычный документ docx
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:36
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:46
Ещё в сам документ скопипастили фото письменного ответа привата.
Это необязательно, но чтоб уж наверняка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:31
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Письмове звернення повинно бути підписане власноруч або електронним підписом (КЕП/ЕЦП) — це одна з умов Закону "Про звернення громадян".
Електронне звернення може бути фотокопія підписаного звернення власноруч чи звернення в файлі, що підписане через КЕП (наприклад, на порталі Дія).
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:46
Сестра говорит, что уже пришёл ответ от НБУ с каким-то номерком (наверно зарегили обращение)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:04
MASolomko Особисто я відправив лише файл у форматі .pdf. Підпис в ньому не малював. Цифровим підписом тим більше не знаю як скористатися у випадку відправки листа на email НБУ. Щоправда відправляв зі свого "мила" з @mail.gov.ua , де та частина що до "песика" це мій РНОКПП. Наступного дня мені уже телефонували з привату, а наприкінці минулого тижня ще й перерахували 800 грн.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:28
Не обязательно.
Главное, чтобы были реквизиты (ФИО, адрес, метод связи с заявителем) и нельзя было принять за аноним.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:19
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Якщо звернення не підписувати через КЕП/ЕЦП, то воно повинно бути обов'язково підписано власноруч.
Детальніше:
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:05
Согласно закона нет прямой зависимости или то или то - обязательно. На протяжении 6 лет несколько раз консультировался с юристами по этому поводу, в связи с необходимостью использования.
Если письменное обращение и отправляете в конверте или передаете лично - подпись.
Если электронное, написанное даже просто в сообщении е-майл, то подпись КЕП/ЕЦП не требуется, а обычную подпись там не поставите.
п.с. По Вашей ссылке цитата из этого закона
По ссылке, письменное (электронное) с подписью сводится по логике к фото или скану. Но явных указаний в законе, по электронному только так, а не иначе - нет. Есть же еще и устное, к примеру через ГЛ, каким образом там поставить подпись или КЕП/ЕЦП?
п.с. Ни одно обращение в электронном виде без подписи и КЕП/ЕЦП не было проигнорировано или не рассмотрено. Может никто не знает, как это все можно трактовать?
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