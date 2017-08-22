Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Додано: Чет 11 чер, 2020 21:05

MASolomko написав: ruvex написав: Не обязательно. Не обязательно. Якщо звернення не підписувати через КЕП/ЕЦП, то воно повинно бути обов'язково підписано власноруч.



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https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens/ Якщо звернення не підписувати через КЕП/ЕЦП, то воно повинно бути обов'язково підписано власноруч.Детальніше:

Согласно закона нет прямой зависимости или то или то - обязательно. На протяжении 6 лет несколько раз консультировался с юристами по этому поводу, в связи с необходимостью использования.Если письменное обращение и отправляете в конверте или передаете лично - подпись.Если электронное, написанное даже просто в сообщении е-майл, то подпись КЕП/ЕЦП не требуется, а обычную подпись там не поставите.п.с. По Вашей ссылке цитата из этого закона. Я согласен, по прочтении можно выстроить любую комбинацию, так у нас пишут законы.По ссылке, письменное (электронное) с подписью сводится по логике к фото или скану. Но явных указаний в законе, по электронному только так, а не иначе - нет. Есть же еще и устное, к примеру через ГЛ, каким образом там поставить подпись или КЕП/ЕЦП?п.с. Ни одно обращение в электронном виде без подписи и КЕП/ЕЦП не было проигнорировано или не рассмотрено. Может никто не знает, как это все можно трактовать?