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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:37

Посмотрите выписку, может таки дали 800 грн? Мне при этом никакие СМС не приходили, но все выплатили после письма в НБУ.
Востаннє редагувалось apostol в Пон 06 лип, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:41

После писем в НБУ родителям отзвонились и сказали что будет по 800грн "индивидуально", срок уже до 13.07
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:08

А у меня пошли в полный отказ , я сегодня им и письмо от нбу переслал , говорят все равно отказ . Забавные они.
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