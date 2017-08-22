Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:37
Посмотрите выписку, может таки дали 800 грн? Мне при этом никакие СМС не приходили, но все выплатили после письма в НБУ.
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apostol
в Пон 06 лип, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:41
После писем в НБУ родителям отзвонились и сказали что будет по 800грн "индивидуально", срок уже до 13.07
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:08
А у меня пошли в полный отказ , я сегодня им и письмо от нбу переслал , говорят все равно отказ . Забавные они.
Гурман
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:13
Гурман написав:
А у меня пошли в полный отказ , я сегодня им и письмо от нбу переслал , говорят все равно отказ . Забавные они.
Не надо тратить время на общение с говнобанком.
Пусть им НБУ пистоны вставляет
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:35
Вроде, почти додавил последний акк.
Помогла кляуза в НБУ.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 17:48
Сегодня пришло
Інформація про заявки № ******* Кошти у сумі 800 грн по акції “Без стейків сумно, а без кеша —вигідно!” будуть зараховані на Вашу карту ***** протягом 2 діб з моменту підписаня документу на виплату по акції. Дякую за Ваше звернення, всього доброго!
Гурман
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