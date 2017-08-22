Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:37
Посмотрите выписку, может таки дали 800 грн? Мне при этом никакие СМС не приходили, но все выплатили после письма в НБУ.
Востаннє редагувалось apostol в Пон 06 лип, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:41
После писем в НБУ родителям отзвонились и сказали что будет по 800грн "индивидуально", срок уже до 13.07
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:08
А у меня пошли в полный отказ , я сегодня им и письмо от нбу переслал , говорят все равно отказ . Забавные они.
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:13
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:35
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:48
Сегодня пришло
Інформація про заявки
№ *******
Кошти у сумі 800 грн по акції “Без стейків сумно, а без кеша —вигідно!” будуть зараховані на Вашу карту ***** протягом 2 діб з моменту підписаня документу на виплату по акції.
Дякую за Ваше звернення, всього доброго!
Додано: Чет 09 лип, 2020 22:36
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Я тут случайно выяснил, оказывается некоторым, кто платил коммуналку через портмоне (более того, платил коммуналку через портмоне и больше не делал никаких других оплат), кешбек выплатили в первую волну без всяких вопросов.
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:59
Пришли 800 по второму акку.
Без смс.
По второму акку с говнобанком не общался.
Они звонили. Сбрасывал их звонок.
Сразу в НБУ маляву, 2.07.
Деньги от примата тока увидел.
Спасибо всем, кто заставил меня бороться с этим лайном.
Я не верил в успех наших жалоб)
А зря)
Никакого уважения к говнобанку даже после выплат не испытываю.
Только более матерый гопник помог выбить с этого зеленого лайна.
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:23
Даас, #зеленелайно окончательно прокакало свою парафию
... делайте хоть что-нибудь!
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