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Как правильно оформить
земельный участок

Как правильно оформить земельный участок
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:06

Как правильно оформить земельный участок

Здравствуйте! Возник вопрос с оформлением участка, но как все правильно сделать, я не знаю.

Как я понимаю, кадастровый номер возможно получить только после оформления земли, но по каким-то причинам (может и не так, мне говорили сотрудники по оформлению), землю можно оформить только с целью последующей застройки дома. И здесь тоже вопросы - какие сроки постройки - 1 год, 2, 3? И обязательно ли дом? Может гараж, условно, или сарай построить?

И что еще хотел узнать - реально ли вообще заняться этим самостоятельно, изучив все детали? Разовый приезд человека, занимающегося всеми вопросами - около 2000 тысяч.

Буду очень благодарен за полезные советы и рекомендации.
sergiylfc
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