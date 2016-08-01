Как правильно оформить земельный участок

Здравствуйте! Возник вопрос с оформлением участка, но как все правильно сделать, я не знаю.
Как я понимаю, кадастровый номер возможно получить только после оформления земли, но по каким-то причинам (может и не так, мне говорили сотрудники по оформлению), землю можно оформить только с целью последующей застройки дома. И здесь тоже вопросы - какие сроки постройки - 1 год, 2, 3? И обязательно ли дом? Может гараж, условно, или сарай построить?
И что еще хотел узнать - реально ли вообще заняться этим самостоятельно, изучив все детали? Разовый приезд человека, занимающегося всеми вопросами - около 2000 тысяч.
Буду очень благодарен за полезные советы и рекомендации.