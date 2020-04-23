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Шмигаль підрахував щомісячні
збитки "Енергоатому"

Шмигаль підрахував щомісячні збитки "Енергоатому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:09

Шмигаль підрахував щомісячні збитки "Енергоатому"

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль занепокоєний питанням збиткової діяльності "Енергоатома".

Дивися повний текст Шмигаль підрахував щомісячні збитки \"Енергоатому\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:09

спочатку відключаєм аж до банкрутства, потім турбуємся.
шмугляр ще той. ахмет аплодує.
igorbuda52
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