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Уроки выживания в лесу Активный отдых, строительство укрытий
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:48
Даю частные занятия по выживанию в дикой природе. Со мной вы узнаете как добыть пищу и воду в лесу, где нет водоемов, обеззаразить её, приготовить добычу. Как сделать укрытие для ночлега, какого типа костры разводить, чтобы грели всю ночь, как согреться без костра. Так же отдельно можете заказать уроки по поискам реликвий с металлоискателем. Обращайтесь
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