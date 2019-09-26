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Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:03
Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?
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Igor9999
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