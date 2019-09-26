RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:03

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?
Igor9999
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як оформити віртуальну картку Приватбанку
D2 » П'ят 15 лис, 2019 15:57
6 12735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 20:07
tatianatsybulia
Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
D2 » Чет 26 вер, 2019 14:15
2 612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 09:30
vadimkhanoff
Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020 1 ... 5, 6, 7
D2 » Сер 02 вер, 2020 21:14
66 7354
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 січ, 2021 18:19
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28431)
12.01.2021 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.