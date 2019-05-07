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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:10

Все було б добре з ПУМБом, якби не було обов’язковою умовою оформлення номер керівника компанї в якій працюєш)
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:44

  Искатель написав:Где сказано, что "статья про оплату коммуналки с кешбэком"?


Где? В самом начале, первый абзац статьи:
Воно до того ж ще й вигідніше, адже так можна заробити непоганий кешбек. Ми обрали кілька карток, які для цього підходять найкраще.

Зображення
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:56

  ShtormK написав:
  kocherga написав:Нет todobank и ТАС, которые с кешбэком на оплату коммуналки, но есть Приват и mono, где его нет. Зачем их указывать, если статья про оплату коммуналки с кешбэком?

Подскажите, пожалуйста, какую именно карту Таскомбанка Вы имели в виду, что она дает кэшбэк на оплату коммунальных услуг?
А также уточните, пожалуйста, по карте todobank - где именно надо ей оплачивать, через какой портал, чтобы получить кэшбэк, и доступна ли эта опция для всей Украины или только для Харькова и области?

Заранее благодарен за ответы!


Информацию про ТАС я взял из комментария модератора Faceless в начале ветки.

Кешбэк в todobank за коммуналку начисляется в их приложении, ещё вроде бы на сайте ЕРЦ при оплате той же картой todobank.
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 17:24

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Подскажите, пожалуйста, Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплату товара на расчётный счёт продавца через EasyPay не даёт кешбек. Как узнать будет ли кешбек?Или если на расчётный счёт оплачиваеш за товар,услуги,кешбек не начислят ?
Igor9999
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 05:50

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Igor9999, обратитесь в поддержку банка и узнайте МСС-код необходимой операции -- сравните со списком исключений https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf

Также кешбек не начисляются на те операции в сети, которые проведены через наземный POS.
А так в профильной ветке банка можно узнать как настроить лимиты на операции, чтобы отсечь некошерные операции.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:39

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Добрый вечер, подскажите Нью кард Укрсиба 5 % Кэшбэк начисляют ещё За Оплату коммуналки ?
Igor9999
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:47

  Igor9999 написав:Добрый вечер, подскажите Нью кард Укрсиба 5 % Кэшбэк начисляют ещё За Оплату коммуналки ?

Начисляет, но логично все же этот вопрос задавать в ветке укрсиба, там ветка явно более жива чем эта.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:45

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

По коммунальным за квартиры раньше была оплата за землю, ~ 15, 20, 30 коп. в зависимости от площади. Обычно закидывали по 2грн и ждали пока опять выставят оплату. Уже давно должны были выставить оплату, но нету. Может отменили?
valya
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