Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

kocherga написав:Нет todobank и ТАС, которые с кешбэком на оплату коммуналки, но есть Приват и mono, где его нет. Зачем их указывать, если статья про оплату коммуналки с кешбэком?
Подскажите, пожалуйста, какую именно карту Таскомбанка Вы имели в виду, что она дает кэшбэк на оплату коммунальных услуг? А также уточните, пожалуйста, по карте todobank - где именно надо ей оплачивать, через какой портал, чтобы получить кэшбэк, и доступна ли эта опция для всей Украины или только для Харькова и области?
Заранее благодарен за ответы!
Информацию про ТАС я взял из комментария модератора Faceless в начале ветки.
Кешбэк в todobank за коммуналку начисляется в их приложении, ещё вроде бы на сайте ЕРЦ при оплате той же картой todobank.
Подскажите, пожалуйста, Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплату товара на расчётный счёт продавца через EasyPay не даёт кешбек. Как узнать будет ли кешбек?Или если на расчётный счёт оплачиваеш за товар,услуги,кешбек не начислят ?
По коммунальным за квартиры раньше была оплата за землю, ~ 15, 20, 30 коп. в зависимости от площади. Обычно закидывали по 2грн и ждали пока опять выставят оплату. Уже давно должны были выставить оплату, но нету. Может отменили?