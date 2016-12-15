RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 29303132>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Примус чи заохочення?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16259
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:20

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:Примус чи заохочення?

Примус дуже важко реалізувати (хіба лагідний, як в совку якісь податки були на бездітність), адже все рівно в 16-18 років втечуть в Європу... Тому тільки заохочення, на яке потрібно дуже багато грошей, значно більше ніж на фінансування ПФ.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 29.07.22
Подякував: 478 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:11

  Дюрі-бачі написав:Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Всего-то осталось это признать и адекватно поднять пенсионный возраст :mrgreen: Думаю, что уже годах на 80 можно будет и пенсии увеличить и ПФ станет не дефицитный. Харе заниматься популизмом и сжигать общий бюджет страны!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 23.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:10

  Investor_K написав:Чи планується підвищення пенсій Героям Соціалістичної Праці?

Бох дає лише щедрим. А ви нікому жодного плюса за все життя 😀
Hotab
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 15.02.09
Подякував: 626 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:38

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Более 40 лет назад один молодой чел вставил 5" дискету в один из первых ПК, завезенных из Индии на кафедру одного инс-та и запустил Суперкалк (ёкселя тада не было).
И путем нехитрых манипуляций составил себе прожект на +40 лет для обеспечения минимальной пенсии помимо гос-й )) Сегодня изменились исходные данные для такого расчета, но сам принцип расчета остался.
Исх. данные: з/п - 35000 грн (тада 110 р - кр. диплом аданака )), доплата за стаж - +10% - за более 10лет, +20 - 15л, +30 - 20л, откладывать решил 10% от з/п, под 2.5% годовых (сберкасса больше 3% не давала), да и сейчас при стабильной ситуации наврядли будет больше 3% в инвалюте на годовых вкладах с капитализацией.
ПопРобовал восстановить ту талбичку в сёдняшниХ реалиях. Прикольно вышло ))
Зображення

ПС. Дето вот-вот этот чел должен выйти на пенсию. И от спрашивается: неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений? Пускай не в грн/долларах, но в бетоне, в колесах, в слитках ...но должны быть эти сбережения. Это минимум для думающего чела. Это просто -10% от дохода под мин %%, без какого-либо схематоза... просто тупо на (нормальной) работе каждый день от звонка до звонка иии... вот она 2я пенсия (+300уе седня) 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:57

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
  Amethyst написав:неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 24 бер, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 29.07.22
Подякував: 478 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:04

  Дюрі-бачі написав:
  Amethyst написав:сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
  Amethyst написав:неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)

Я б в вклав в облігації США
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9779
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:04

  Дюрі-бачі написав:
  Amethyst написав:сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
  Amethyst написав:неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)

Не треба ні на кого головою кивати, роби все сам. Зараз (легальних) інструментів кувати (мінімальний) особистий достаток -- море. Ділоффто
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:58

  Amethyst написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Amethyst написав:сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
  Amethyst написав:неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)

Не треба ні на кого головою кивати, роби все сам. Зараз (легальних) інструментів кувати (мінімальний) особистий достаток -- море. Ділоффто

Маючи за плечима саме наслідки подій після розвалу СРСР,мати довгострокові ОВДП в країні де західні партнери роблять дві речі гарно - обіцяють і засуджують. Немає на сьогодні впевненості на 3 роки наперед. Залишатися в країні без бронювання та / або стабільній зп ризик в першу чергу для життя і обмеження на право перетину кордону лише додатково підштовхують для визначення як ситуація може змінитися і що робити далі. Мені в березні 2022 року було страшно за родину - все зробив що думав , сам неодноразово звертався до тцк , до квітня лише переадресація була між тро-тцк. Навіть змушували переїхати до І-Ф заради отримання бажаного. Коли в травні в столиці люди почали повертатися, знову почали працювати, необхідність їздити між містами до тцк заради мобілізації відпало.
Згоден що час втрачено,для багатьох речей. Можна багато дискутувати,але коли вам на вулиці нагадують про необхідність згідно ст.65 Конституції України виконання дій,руки опускаються коли кандидати у відкритому конкурсі на вакантні посади судів з зп 250000 - 300000 грн і пенсією 150000 грн лише доказують ,що життя українця на кордонах коштує в рази менше і в державі нікому до цього немає нічого додати чи змінити . Немає слів, обурення немає межі.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16259
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:16

  sens написав:...
Згоден що час втрачено,для багатьох речей. Можна багато дискутувати,але коли вам на вулиці нагадують про необхідність згідно ст.65 Конституції України виконання дій,руки опускаються коли кандидати у відкритому конкурсі на вакантні посади судів з зп 250000 - 300000 грн і пенсією 150000 грн лише доказують ,що життя українця на кордонах коштує в рази менше і в державі нікому до цього немає нічого додати чи змінити . Немає слів, обурення немає межі.

не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

тому оці особисті заздрощі на форуми трохи дивують. отримайте профільну освіту та досвід, та йдіть працювати суддею чи нотаріусом. чи може це не так легко? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5688
З нами з: 29.09.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1363 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 29303132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 09:41
11 34821
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 09:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 09:50
43 46432
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 13:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 10:08
10 14176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2017 23:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2849)
28.03.2024 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.