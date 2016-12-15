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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 06:26

  Amethyst написав:Але от у мене є приклад, де середньої за 3 роки немає :(

Мабуть на той час її ще не затвердили і для розрахунку використовували показники минулого року.

https://www.pfu.gov.ua/2163523-pokaznyk ... pensiyi-3/
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:20

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Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат самостійно

Чим обґрунтовані правила ПФУ? Якщо б була можливість вплинути на них, що б змінили і чому?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:21

Як прожити на пенсію 6150 грн?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:32

  Investor_K написав:Як прожити на пенсію 6150 грн?

Ну повинно ж бути ще як мін +10к від нахомяченого за 40 років праці, та рента під 10к за якусь халупу, або життя у діточків в окремій кімнаті ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:30

Re: Пенсії в Україні

Investor_K написав:Як прожити на пенсію 6150 грн?
Легко. Відкладається, обов'язково 1-
2-3т в місяць. Пенсія 5996. Своя квартира. Субсидія зимою. Продукти і ліки закуповуються по оптимальній ціні і доставляються додому 1-2 раза в неділю, за кошти пенсіонера. Обов'язково- багато сезонних фруктів і овочів. Те що дісталось дешево, або на шару, теж ділиться на пенсіонера. Сам готує, консервує, засолює. Ріже, морозить, переробляє, сезонні овочі і фрукти, іноді багато м'яса і риби які дістались дешево, або безкоштовно.
Стара школа. Вік 90+.
Є сини, онуки.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 15:40

Про пенсії в Європі та Україні

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Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)

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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 16:01

Re: Пенсії в Україні

З нашою демографією я можу взагалі не очікувати не пенсію.
А щодо накопичувальної пенсії, то я в прихильників завжди питаю одне: як з такою девальвацією гривні її вводити? Тут або накопичення перетворяться в фантики, або державний бюджет лопне від компенсації. Держава ніколи ж не дозволить виводити та інвестувати пенсійні накопичення закордон.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:14

  Дюрі-бачі написав:З нашою демографією я можу взагалі не очікувати не пенсію.

20 років тому казали теж саме ...

Але якось всі ті отримали пенсії

Роби висновки, а не керуйся ємоціями ....
pesikot
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