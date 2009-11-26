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Воркшоп від Академії Мінфін
Воркшоп буде корисним як початківцям, так і тим, хто вже має досвід в криптоінвестиціях та хоче розібратись глибше.

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Статті на Finance.ua
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
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68 187
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Суб 08 бер, 2025 14:05
trololo
Акційні пропозиції банків та компаній
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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42 2111
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П'ят 07 бер, 2025 17:36
Assistant_Portal
Лайфхаки для вашого гаманця
Як заощаджувати та економити
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328 9757
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Пон 10 бер, 2025 20:39
Ой+
Кредити в банках та мікрокредити
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Сер 25 гру, 2024 19:03
Faceless
Банківські депозити
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Немає непрочитаних повідомлень
141 9968
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Пон 24 лют, 2025 11:56
Ірина_
Страхування
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
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210 3530
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Чет 26 гру, 2024 16:31
holovytskyi17
Туризм - подорожі Україною та світом
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
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69 836
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Вів 11 лют, 2025 14:24
yariklipka56
Ринок нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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653 279660
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Вів 11 бер, 2025 14:33
Investor_K
Кредитні та платіжні картки
Питання, що пов'язані з банківськими картками
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207 5295
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Нед 09 бер, 2025 09:51
Goodman
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Валюта
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 Теми Повідомлень Останнє
Валютний ринок
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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339 236659
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Вів 11 бер, 2025 16:42
Олежан
Курси валют у твоєму місті
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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23 864
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Вів 07 чер, 2022 12:38
aleks123
Forex
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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2 130
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Вів 03 вер, 2024 13:11
wunner

Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА
Форум
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Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Немає непрочитаних повідомлень
67 59886
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Вів 11 бер, 2025 16:09
vollena71
Банки Банкрути
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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162 417973
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П'ят 14 лют, 2025 11:57
vpchelko
Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане)
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Немає непрочитаних повідомлень
97 8889
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Суб 08 лют, 2025 14:55
GALeon
Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні)
Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
Немає непрочитаних повідомлень
19 500
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Чет 30 січ, 2025 14:46
viavia
Персональні інвестиції
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67 508
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Пон 03 бер, 2025 11:05
Ірина_
Рейтинг українських забудовників
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53 534
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Суб 21 гру, 2024 14:09
Investor_K

Залучення та розміщення коштів
Форум
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Залучення коштів
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Немає непрочитаних повідомлень
83 1679
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Вів 28 січ, 2025 17:43
sinuri00
Розміщення коштів
Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
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55 945
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Вів 26 лис, 2024 19:03
rvgu108527

Інше розміщення вільних коштів та активів
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
ПІФи, КІФи, ВІФи та інші
Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
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47 474
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Чет 30 січ, 2025 11:33
viavia
Кредитні спілки та інше
Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
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19 3320
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Пон 26 сер, 2024 13:02
Ірина_

Банківські метали та Інвестиційні монети
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
Ринок банківських металів
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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171 26677
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Пон 17 лют, 2025 12:37
jabba
Ринок інвестиційних монет
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
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81 1092
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П'ят 28 лют, 2025 14:53
Ірина_
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Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
Міжнародний фондовий ринок
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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35 4066
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Сер 05 лют, 2025 15:19
Ірина_
Фондовий ринок
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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285 51463
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Вів 11 бер, 2025 10:51
Goodman
Основи інвестування
Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Немає непрочитаних повідомлень
97 1436
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П'ят 03 січ, 2025 19:33
com3s-agro
Аналітика
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
Немає непрочитаних повідомлень
26 3499
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Сер 30 жов, 2019 21:57
sasha123ukr
Галузі та Емітенти
Календар зборів акціонерів емітентів цінних паперів України. Обговорення емітентів і отримання дивідендів за акціями, нові українські емітенти.
Немає непрочитаних повідомлень
32 2259
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Суб 02 лют, 2019 17:19
infocar2006
Інтернет-трейдинг
Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Немає непрочитаних повідомлень
33 865
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Суб 25 січ, 2025 14:52
aybolit77

Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
Пенсійна реформа
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Немає непрочитаних повідомлень
241 2886
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Сер 05 бер, 2025 13:31
Модератор
Податки та Оподаткування, Державний бюджет
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Немає непрочитаних повідомлень
476 2528
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Пон 10 бер, 2025 15:36
Ірина_
Макроекономіка України. Політика та гроші
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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400 149934
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Вів 11 бер, 2025 16:52
yama

Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
ФінТех та Платіжні системи
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Немає непрочитаних повідомлень
631 9689
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Суб 08 бер, 2025 17:32
zentol
Ринок банківських послуг
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Немає непрочитаних повідомлень
583 51528
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Пон 10 бер, 2025 16:47
Ірина_
Світова економіка
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Немає непрочитаних повідомлень
131 24833
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Вів 11 бер, 2025 13:18
Дюрі-бачі
Обговорення публікацій Finance.ua
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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110758 1005769
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Пон 10 бер, 2025 13:33
R2
Відео-новини
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Немає непрочитаних повідомлень
78 896
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Пон 10 бер, 2025 12:17
Ірина_
Автомобілі в Україні та світі
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Немає непрочитаних повідомлень
120 1119
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Сер 08 січ, 2025 23:28
GALeon
Галузі економіки
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Немає непрочитаних повідомлень
242 7731
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Вів 11 бер, 2025 14:26
Ірина_
Нумізматика та Боністика
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
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273 2132
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Чет 16 січ, 2025 16:06
ГЕОРГИ
Фінансові афери та кримінал
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
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287 10354
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Суб 04 січ, 2025 18:20
illiao
Інше/Різне/Цікаве
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
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129 1109
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Пон 10 бер, 2025 20:08
LenaBondar
Ф'ючерси та Опціони
Ф'ючерси на українській біржі та опціони з адекватним спредом, а також валютні ф'ючерси. Ф'ючерсні контракти та опціонні стратегії на фондовому ринку України.
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22 431
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Вів 15 чер, 2021 09:31
2001
Аудит та бухгалтерський облік
Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.
Немає непрочитаних повідомлень
45 132
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Нед 10 лис, 2024 13:36
Софія
Тлумачення економічних термінів (народне)
Тлумачення економічних термінів: факторинг, ліквідність, секвестр бюджету, субординований борг та інші. Пояснення економічних термінів і понять простими словами.
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17 126
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Суб 06 тра, 2017 01:22
jakecopernik
Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо)
Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
Немає непрочитаних повідомлень
165 261
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Пон 07 сер, 2023 12:21
yurafm20

Форуми Дяді Саші та інших авторів
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
Підсумки: енергетика
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Немає непрочитаних повідомлень
2082 2162
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Нед 26 вер, 2021 11:26
Lion+
Підсумки: світовий фондовий ринок
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Немає непрочитаних повідомлень
2061 2115
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Чет 28 лют, 2019 14:09
дядя Caша
Підсумки: валюта
Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Немає непрочитаних повідомлень
2057 2085
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Чет 28 лют, 2019 14:15
дядя Caша
Підсумки: прогнози
Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Немає непрочитаних повідомлень
2078 2146
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Чет 28 лют, 2019 14:18
дядя Caша
Персональні теми форумчан
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
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835 22597
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Сер 26 лют, 2025 15:30
Примат
Обираємо новобудови у передмісті Києва
Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Немає непрочитаних повідомлень
9 89
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Суб 24 лют, 2024 14:21
M-A-X
Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко
Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
Немає непрочитаних повідомлень
765 4774
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Нед 17 лис, 2024 11:02
Хомякоид

Ринок праці: резюме, вакансії та освіта
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
Вакансії
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Немає непрочитаних повідомлень
8 15
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П'ят 19 лип, 2024 10:51
karyna_berydze
Резюме
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Немає непрочитаних повідомлень
2 54
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Чет 10 жов, 2024 16:26
mihail_ruban2000
Де і Як шукати роботу?
Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Немає непрочитаних повідомлень
21 202
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Пон 20 січ, 2025 17:29
annakorteo
Експертна думка
Думки експертів з питань пошуку роботи, працевлаштування, трудових спорів, звільнення. Консультації спеціаліста з питань ринку праці в Україні.
Немає непрочитаних повідомлень
32 76
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Вів 13 лип, 2021 13:36
Oksanochka
Інші питання про роботу
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Немає непрочитаних повідомлень
142 732
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П'ят 31 січ, 2025 15:13
Visky
Трудові правовідносини
Законодавство, регулювання трудових відносин від найму до звільнення, судова практика, шаблони документів
Немає непрочитаних повідомлень
42 324
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Вів 12 тра, 2020 04:44
serzdoncov164
Освіта в Україні та світі
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Немає непрочитаних повідомлень
114 1324
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Чет 16 січ, 2025 20:59
Ірина_

Портал Finance.UA: підтримка, події, новини
Форум
 Теми Повідомлень Останнє
Підтримка і супровід (SUPPORT)
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Немає непрочитаних повідомлень
74 5356
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Пон 10 бер, 2025 14:16
Ірина_
Конкурси на Finance.UA
Немає непрочитаних повідомлень
69 3239
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Пон 10 бер, 2025 14:27
Ірина_
Новини Finance.UA
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Немає непрочитаних повідомлень
64 418
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Сер 26 лют, 2025 17:05
Ірина_
Інтернет-маркетинг в банківському секторі
Інтернет-маркетинг в банківському секторі
Цікаві матеріали на тему інтернет-маркетинга в банківському секторі: статті, тести проектів, сервісів, ідеї, цікаві думки
Немає непрочитаних повідомлень
11 34
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Вів 24 тра, 2022 17:12
vilkovo
HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія
Обговорення питань про роботу системи «Домашні Фінанси», відгуки користувачів, пропозиції щодо нововведень, обговорення загальних питань про ведення домашньої бухгалтерії.
Немає непрочитаних повідомлень
17 99
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Сер 03 січ, 2024 17:34
bandsmet
Як користуватися сайтом
Опис і огляд всіх сервісів порталу Finance.UA - FINANCE.UA агрегатор фінансової та економічної інформації з відкритим доступом для широкого кола користувачів. Дякуємо Вам за відвідування сайту FINANCE.UA
Нижче наведено кілька порад, які дозволять зробити відвідування сайту більш легким
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18 43
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Вів 06 вер, 2022 17:24
root
Відеоінтерв`ю
Актуальні питання і відповіді на них у відео-інтерв'ю на Finance.UA. Ви можете запропонувати з ким провести інтерв'ю, а також задавати питання до інтерв'ю у форумі.
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Сер 13 лют, 2013 19:36
Кузьма
Подкасти
Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Сер 03 кві, 2024 17:39
lanareyy23

Архіви
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Архіви Народні рейтинги
Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
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Суб 01 січ, 2022 17:22
Blister
Архіви Валютний ринок
Архіви форуму Валюта
Немає непрочитаних повідомлень
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Вів 01 січ, 2019 00:44
Перес де Куэльяр
Архіви Депозити
Архіви тем розділу Розміщення вільних коштів та активів.
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Чет 26 лис, 2009 21:30
Denis
Архіви Банківські метали
Архіви форуму банківські метали.
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4 39722
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Сер 01 січ, 2014 00:06
jabba
Архіви Фондовий ринок
Архіви розділу Фондовий ринок
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11 197244
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Чет 31 гру, 2015 23:32
Evgeny
Архіви все про гроші
Архіви розділу Все про Гроші
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15 421600
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Сер 10 січ, 2018 15:39
Модератор
Архіви інше
Проекти, події та конкурси на порталі Finance.UA. Фінанси України, курси валют, котирування акцій, ставки кредитів і депозитів, економічні новини в Україні та фінансовий аналіз.
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12 75718
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Чет 30 гру, 2021 21:34
Tegularius
Новини нафтогазу, значення та акценти
Огляд найбільш важливих новин нафтогазового комплексу (НГК) світу та України, оцінка та аналіз їх впливу на пересічних громадян. Дослідження ретроспективи галузевих подій та показників, прогноз їх подальшої динаміки. Цифри, технічні показники проектів/об’єктів інфраструктури, ціни, тарифи та аналітика.
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88 780
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Пон 28 вер, 2020 12:03
oleg19
Пізня вечеря з Фунтиком
Авторський форум від експерта Фунтика: інвестування, аналіз ризиків, ринкова аналітика.
Немає непрочитаних повідомлень
27 420
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Нед 17 лис, 2024 10:04
Investor_K
Будівельник завжди правий
Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.
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17 816
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Нед 08 тра, 2022 10:49
Investor_K
Підсумки: Відео
Архів відео дяді Саші. Обговорення економічних питань, а також відео. Підбиття підсумків і висновки, аналіз статистики, енергетики та промисловості
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2573 2833
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Нед 05 гру, 2021 15:52
Мизантрóп
Макропосиденьки в alyakа
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Немає непрочитаних повідомлень
66 4664
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Сер 11 бер, 2020 11:49
olyuh
Експертна думка
Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
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П'ят 11 вер, 2020 14:59
Hotab

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Форум Finance.ua - це найбільше співтовариство, де обговорюються питання фінансового сектора, економіки України і діяльності фінансових компаній. Тут ви знайдете поради та рекомендації щодо ведення особистих фінансів, можете обговорити обслуговування в банках і мікрофінансових організацій, поради щодо розміщення депозитів і оформлення кредитів готівкою або мікропозик. Також великою популярністю користується гілка обговорення валютного ринку та інших секторів економіки країни.
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