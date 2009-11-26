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Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
Кредитні спілки та інше Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Ринок банківських металів Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт. Ціна золота - Купівля / Продаж
Податки та Оподаткування, Державний бюджет Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Макроекономіка України. Політика та гроші Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Ринок банківських послуг Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Обговорення публікацій Finance.ua Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Галузі економіки Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Фінансові афери та кримінал Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Підсумки: валюта Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Обираємо новобудови у передмісті Києва Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Інші питання про роботу Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
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Інтернет-маркетинг в банківському секторі Інтернет-маркетинг в банківському секторі Цікаві матеріали на тему інтернет-маркетинга в банківському секторі: статті, тести проектів, сервісів, ідеї, цікаві думки
HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Обговорення питань про роботу системи «Домашні Фінанси», відгуки користувачів, пропозиції щодо нововведень, обговорення загальних питань про ведення домашньої бухгалтерії.
Як користуватися сайтом Опис і огляд всіх сервісів порталу Finance.UA - FINANCE.UA агрегатор фінансової та економічної інформації з відкритим доступом для широкого кола користувачів. Дякуємо Вам за відвідування сайту FINANCE.UA Нижче наведено кілька порад, які дозволять зробити відвідування сайту більш легким
Новини нафтогазу, значення та акценти Огляд найбільш важливих новин нафтогазового комплексу (НГК) світу та України, оцінка та аналіз їх впливу на пересічних громадян. Дослідження ретроспективи галузевих подій та показників, прогноз їх подальшої динаміки. Цифри, технічні показники проектів/об’єктів інфраструктури, ціни, тарифи та аналітика.
Будівельник завжди правий Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.
Форум Finance.ua - це найбільше співтовариство, де обговорюються питання фінансового сектора, економіки України і діяльності фінансових компаній. Тут ви знайдете поради та рекомендації щодо ведення особистих фінансів, можете обговорити обслуговування в банках і мікрофінансових організацій, поради щодо розміщення депозитів і оформлення кредитів готівкою або мікропозик. Також великою популярністю користується гілка обговорення валютного ринку та інших секторів економіки країни.