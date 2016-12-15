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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:25

Субсидії немає,пенсія вчасно 05 червня
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:16

  sens написав:Субсидії немає,пенсія вчасно 05 червня

Ну так і опалювальний сезон вже закінчився ... яка субсидія ?

Чи юрист цього не знає ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 10:47



00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання
01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна
02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю
04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії
04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:23

  Ірина_ написав:

00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання
01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна
02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю
04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії
04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі

Манипулятивне відео ...

Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...

У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі
У нас є субсидії, чого, скоріш за все, немає в Європі і комуналка там платиться в повному обсяці
У нас ще спробуй пенсіонера вигнати з городика чи з дачі, будуть обробляти земельку та збирати врожай, поки є можливість. Навіть якщо є гроші

Тобто, структура прибутків та видатків дуже різна між Україною та Європою
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:49

  pesikot написав:
  Ірина_ написав:

00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання
01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна
02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю
04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії
04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі

Манипулятивне відео ...

Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...

У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі
У нас є субсидії, чого, скоріш за все, немає в Європі і комуналка там платиться в повному обсяці
У нас ще спробуй пенсіонера вигнати з городика чи з дачі, будуть обробляти земельку та збирати врожай, поки є можливість. Навіть якщо є гроші

Тобто, структура прибутків та видатків дуже різна між Україною та Європою
і тому в нас пограничники з дронами на кордоні щоб європейці сюди не рвались в чорноземі порпатись на дачах.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:53

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...
У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі

Харчі і техніка співставні по ціні, ліки і одяг в Україні дорожче. Хіба житло, транспорт і послуги "догляду" дешевше в нас.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 21:13

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...
У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі
Харчі і техніка співставні по ціні, ліки і одяг в Україні дорожче. Хіба житло, транспорт і послуги "догляду" дешевше в нас.
У нас є така штука - субсидії
Їх всі замовчують
Але в Європі комуналка коштує від 300 і вище доларів.
Пенсії від 400 і вище....
Тому наш пенсіонер отримуючи субсидію і виплачуючи фіксований мінімум - подекуди живе не гірше ніж східноєвропеєць
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:10

Якось в Америці

  Ірина_ написав:

00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання
01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна
02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю
04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії
04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі


Якось в Америці
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:22

  budivelnik написав:У нас є така штука - субсидії
Їх всі замовчують
Але в Європі комуналка коштує від 300 і вище доларів.
Пенсії від 400 і вище....
Тому наш пенсіонер отримуючи субсидію і виплачуючи фіксований мінімум - подекуди живе не гірше ніж східноєвропеєць

Вроде, в этом ролике упоминалась фразой типа "если по каким-то причинам субсидию оформить не получается, то пенсионеру на выбор или не жрать или не платить коммуналку" Или не в этом? Лень ещё и этот пересматривать. Во всяком случае точно не "всі замовчують". Ну а насчёт более Европы: тут врут так: "У середньому, на комунальні послуги йде близько 500-900 злотих на місяць", что по нынешнему курсу уже только 138-248$ Для пенсионера пусть даже будет в пределах среднего, но ближе к нижней границе: 140$ Остающиеся от минималки 260$ - это в два раза больше украинской средней пенсии, а про минималку не стоит и заикаться. Ну такое себе у украинца "не гірше".
moveton
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