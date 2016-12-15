00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання 01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна 02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю 04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії 04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання 01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна 02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю 04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії 04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
Манипулятивне відео ...
Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...
У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі У нас є субсидії, чого, скоріш за все, немає в Європі і комуналка там платиться в повному обсяці У нас ще спробуй пенсіонера вигнати з городика чи з дачі, будуть обробляти земельку та збирати врожай, поки є можливість. Навіть якщо є гроші
Тобто, структура прибутків та видатків дуже різна між Україною та Європою
00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання 01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна 02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю 04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії 04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
Манипулятивне відео ...
Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ...
У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі У нас є субсидії, чого, скоріш за все, немає в Європі і комуналка там платиться в повному обсяці У нас ще спробуй пенсіонера вигнати з городика чи з дачі, будуть обробляти земельку та збирати врожай, поки є можливість. Навіть якщо є гроші
Тобто, структура прибутків та видатків дуже різна між Україною та Європою
і тому в нас пограничники з дронами на кордоні щоб європейці сюди не рвались в чорноземі порпатись на дачах.
pesikot написав:Бо дуже некорректно порівнювати пенсії в перерахунку по курсу ... У нас завжди можна купити дешевше, ніж в Європі
Харчі і техніка співставні по ціні, ліки і одяг в Україні дорожче. Хіба житло, транспорт і послуги "догляду" дешевше в нас.
У нас є така штука - субсидії Їх всі замовчують Але в Європі комуналка коштує від 300 і вище доларів. Пенсії від 400 і вище.... Тому наш пенсіонер отримуючи субсидію і виплачуючи фіксований мінімум - подекуди живе не гірше ніж східноєвропеєць
00:00 Пенсії в Україні - квест на виживання 01:00 Пенсії наших сусідів - жити можна 02:48 Пенсії по Євросоюзу - життя як в раю 04:08 Реакція жителів Німеччини та Великої Британії на українські пенсії 04:55 Найбільші та найменші пенсії у світі
budivelnik написав:У нас є така штука - субсидії Їх всі замовчують Але в Європі комуналка коштує від 300 і вище доларів. Пенсії від 400 і вище.... Тому наш пенсіонер отримуючи субсидію і виплачуючи фіксований мінімум - подекуди живе не гірше ніж східноєвропеєць
Вроде, в этом ролике упоминалась фразой типа "если по каким-то причинам субсидию оформить не получается, то пенсионеру на выбор или не жрать или не платить коммуналку" Или не в этом? Лень ещё и этот пересматривать. Во всяком случае точно не "всі замовчують". Ну а насчёт более Европы: тут врут так: "У середньому, на комунальні послуги йде близько 500-900 злотих на місяць", что по нынешнему курсу уже только 138-248$ Для пенсионера пусть даже будет в пределах среднего, но ближе к нижней границе: 140$ Остающиеся от минималки 260$ - это в два раза больше украинской средней пенсии, а про минималку не стоит и заикаться. Ну такое себе у украинца "не гірше".