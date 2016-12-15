RSS
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 13:26

Re: Пенсії в Україні

Пройшла чергова індексація. Додам ложку дьогтю на прикладі моєї мами:
1. Для "молодих" пенсіонерів урізали % індексації нижче інфляції, зокрема мамі проіндексовали всього на 6.1%
2. Забрали 315 грн., які були результатами індексацій 2022-24 років.

Про реформи щось взагалі забули...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:50

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У ВР пояснили механізм індексації пенсій (інфографіка)
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:46

Re: Пенсії в Україні

Проіндексували на 3к. Жодного сенсу нема, давно вперся у верхню межу.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 20:44

Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька :shock:
Amethyst
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 21:00

  Amethyst написав:Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька :shock:

Це тому що «працюючий»?
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 21:11

  Hotab написав:
  Amethyst написав:Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька :shock:

Це тому що «працюючий»?

тому що, він мало платить ЄСВ ...

вам, пане Hotab, працюючому знову вперли в верхню планку

PS. Хоча, дуже дивно читати такий допис від "фінансовий гуру finance.ua"
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 02 бер, 2026 21:23, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 21:12

  Дюрі-бачі написав:Пройшла чергова індексація. Додам ложку дьогтю на прикладі моєї мами:
1. Для "молодих" пенсіонерів урізали % індексації нижче інфляції, зокрема мамі проіндексовали всього на 6.1%
2. Забрали 315 грн., які були результатами індексацій 2022-24 років.

Точно забрали, згідно результатів індексацій ?
pesikot
