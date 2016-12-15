|
Пенсії в Україні
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:26
Пройшла чергова індексація. Додам ложку дьогтю на прикладі моєї мами:
1. Для "молодих" пенсіонерів урізали % індексації нижче інфляції, зокрема мамі проіндексовали всього на 6.1%
2. Забрали 315 грн., які були результатами індексацій 2022-24 років.
Про реформи щось взагалі забули...
Дюрі-бачі
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:50
Ірина_
- Модератор Форуму
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:46
Проіндексували на 3к. Жодного сенсу нема, давно вперся у верхню межу.
Hotab
- Форумчанин року
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:44
Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: Пон 02 бер, 2026 21:00
Amethyst написав:
Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька
Це тому що «працюючий»?
Hotab
- Форумчанин року
Додано: Пон 02 бер, 2026 21:11
Hotab написав: Amethyst написав:
Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька
Це тому що «працюючий»?
тому що, він мало платить ЄСВ ...
вам, пане Hotab, працюючому знову вперли в верхню планку
PS. Хоча, дуже дивно читати такий допис від "фінансовий гуру finance.ua"
pesikot
Додано: Пон 02 бер, 2026 21:12
Дюрі-бачі написав:
Пройшла чергова індексація. Додам ложку дьогтю на прикладі моєї мами:
1. Для "молодих" пенсіонерів урізали % індексації нижче інфляції, зокрема мамі проіндексовали всього на 6.1%
2. Забрали 315 грн., які були результатами індексацій 2022-24 років.
Точно забрали, згідно результатів індексацій ?
pesikot
