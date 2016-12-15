Пенсії в Україні
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:26
Пройшла чергова індексація. Додам ложку дьогтю на прикладі моєї мами:
1. Для "молодих" пенсіонерів урізали % індексації нижче інфляції, зокрема мамі проіндексовали всього на 6.1% 2. Забрали 315 грн., які були результатами індексацій 2022-24 років. Про реформи щось взагалі забули...
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:50
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:46
Проіндексували на 3к. Жодного сенсу нема, давно вперся у верхню межу.
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:44
Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька
Додано: Пон 02 бер, 2026 21:00
Це тому що «працюючий»?
Додано: Пон 02 бер, 2026 21:11
тому що, він мало платить ЄСВ ...
вам, пане Hotab, працюючому знову вперли в верхню планку
PS. Хоча, дуже дивно читати такий допис від "фінансовий гуру finance.ua"
Додано: Пон 02 бер, 2026 21:12
Дюрі-бачі написав:
Пройшла чергова індексація. Додам ложку дьогтю на прикладі моєї мами:
1. Для "молодих" пенсіонерів урізали % індексації нижче інфляції, зокрема мамі проіндексовали всього на 6.1%
2. Забрали 315 грн., які були результатами індексацій 2022-24 років.
Точно забрали, згідно результатів індексацій ?
Додано: Пон 02 бер, 2026 21:45
Мабуть. Але +2роки стажу не врахували, от середню з/п типу перерахували...
Ну почекаю ще квітня, типу ще квартальний перерахунок обіцяють наші бухи ))
