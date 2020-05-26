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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:34

Возвращают кормушку.
anatolyhouston
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:53

Если я захочу, что бы сертификат ТО был на зеленой бумаге, мне придется доплачивать?
tvd4
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:18

Как по мне, над просто запретить въезд в Киев машины старше 15 лет, в другие миллиончики 20. По деревням пусть коптят, там плотность застройки не большая и норм продувается.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:58

  blueiceua написав:При Януковиче эту кормушку для ГАИ отменили.


Так то була злочинна влада, а зараз все для людей! :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:12

Ни Минэкологии вносит, ни МОЗ, ни ещё какая контора, а бывший мент, который сидел на этих сервисах. При этом, там где техконтроль и не отменяли, например, пасс. и грузовые перевозки, постоянно то маршрутка сгорит, то у фуры колесо отвалится, а у личного транспорта никаких проблем, за исключением пьяных мажоров на лексусах с неисправным рулевым.
Ну очень нужный некорупционный закон.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:26

  ssnet написав:Как по мне, над просто запретить въезд в Киев машины старше 15 лет, в другие миллиончики 20. По деревням пусть коптят, там плотность застройки не большая и норм продувается.

Пустой треп...

Полно пятилеток из европы с выбитыми сажевиками.
Лучше взять практику Германии и не пускать дизеля в города, дальше окружной или плати кэш.
Ну и любителей вырезать катализаторы, тоже нужно наказывать, воняет перед тобой стоит. Оно секономило, а страдаешь ты.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:10

С такой коррупцией в стране ТО бесполезен... Сначала реформа полиции и суда потом можно и выхлоп проверять
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:39

  egor6508 написав:
  ssnet написав:Как по мне, над просто запретить въезд в Киев машины старше 15 лет, в другие миллиончики 20. По деревням пусть коптят, там плотность застройки не большая и норм продувается.

Пустой треп...

Полно пятилеток из европы с выбитыми сажевиками.
Лучше взять практику Германии и не пускать дизеля в города, дальше окружной или плати кэш.
Ну и любителей вырезать катализаторы, тоже нужно наказывать, воняет перед тобой стоит. Оно секономило, а страдаешь ты.

Полиция не может адекватно оценить техническое состояние машины, а вот возраст может.
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:40

а плановые ТО на фирменном сервисе будут считаться или это не интереснно никому?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:46

Зачем вв распространяете ложь, что ТО для легковых обязательство перед ассоциацией??
maxshurko
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