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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:22

налог с топлива снимут ? нам под соусом снятия ТО подняли налог на топливо как быть с этим ?
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:52

Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

  lsd08111982 написав:нам под соусом снятия ТО подняли налог на топливо

Неправда. Відмінили транспортний збір (податок).
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:57

  Igorten написав:Постоянно ссылаются на ЕС. Может кто то, кто в теме, дать ссылку, интересно почитать, чего это ЕС так "переживает" за наш техосмотр. То что я читал ранее, там было что до автомобилей въезжающих в ЕС, я например не собираюсь туда на автомобиле. Если это так, то пусть вводят для тех кто туда путешествуют.

Ви ще не звикли до п.здежу наших гауляйтерів?
Їх то МВФ, то ЄС, то госдеп прямо змушує знущатись з нас, а так вони білі та пухнасті....
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:03

  barmalei написав:
  0mage0 написав:Ну от мені цікаво, і як саме можна зробити огляд автомобілів, а не побори? На практиці. І як зробити щоб власники автомобілів, які димлять ніби востаннє, не змогли за гроші купити техогляд?

Поднять цену покупки сертификата ТО до цены ремонта авто или сопоставимой с таковой; раздать патрулям приборы (сертифицированные, чтобы челядь не ныла), которые проводят измерение выбросов СО (как в европках делают).
Это не исключает 100% возможность увильнуть или выкрутится, однако сильно поднимает цену такого виляния.
Жить на точках крайностей от вседозволенности до 100% наказуемости не представляется возможным - пора вытравливать из себя хохлов, имхо.

Ніщо так не псує повітря як 40-річні КАМАЗи на наших шляхах та деякі дизельні вантажівки навіть порівняно нові. Так що введення ТО для легкових автівок вирішить будь-які проблеми крім екологічних та технічних
silver_arrow_ua
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