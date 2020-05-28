|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:22
налог с топлива снимут ? нам под соусом снятия ТО подняли налог на топливо как быть с этим ?
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:52
Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
Додано: Чет 28 тра, 2020 21:57
Ви ще не звикли до п.здежу наших гауляйтерів?
Їх то МВФ, то ЄС, то госдеп прямо змушує знущатись з нас, а так вони білі та пухнасті....
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:03
Ніщо так не псує повітря як 40-річні КАМАЗи на наших шляхах та деякі дизельні вантажівки навіть порівняно нові. Так що введення ТО для легкових автівок вирішить будь-які проблеми крім екологічних та технічних
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:23
Зеленский со своей шайкой в очередной раз ищет возможность как можно обобрать лохов. То перед выборами кричал как он сделает доступными авто из европы чтобы их могла позволить купить себе каждая украинская семья, а тут уже владельцев существующих авто хочет обложить данью введя техосмотр, который "злочинна влада" отменила. И все это цинично прикрывается требованиями Евросоюза. Цирк 95-го квартала продолжается.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 03:10
судя как некоторых подбомбило это хорошо уйдут смердящие консервные банки с дорог. а то что один камаз больше чем все вместе взятые это х... полная. тех камазов один на 10 тыс авто. а при том что каждый второй на ржавой консервной банке с вырезаным катализатором то камазы рядом не стоят.
что волнует это как сделат этот тех осмотр некорумпированым. эти ж *** пердуны будут взятки давать. и дальше вонять на улицах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|