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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:10

Этих тварей пора вышвыривать из кабинетов. Прикрываясь какими-то договоренностями с ЕС они будут обдирать нас вечно.
Не случайно министр инфраструктуры так провигает тех осмотры. Акредитацию лабораторий тех осмотра осуществляет его министерство. Акредитовать свою лабораторию стоит чемодан денег.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:21

Все правильно, бандит Янукович напринимал фигни всякой, мы теперь мучаемся!
1967osimm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:43

Я езжу дальнобоем, и прохожу т.о. каждый год. Сейчас, это рассадник коррупции. Представляю, что будет , когда легковики на конвейере появятся. Фотограф, специалист по параметрам авто, бухгалтер все в золоте ходят. Как появятся легковики, они наверное, на повышение,в депутаты пойдут.
igorpetrovich1777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56

По-моему там , транспортный налог со стоимости бензина, вернуть придётся! Или забыли , что он присутствует в цене?
kashin_yu_n
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:59

Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

Зеленые мрази совсем страх потеряли.
IDAN
 
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