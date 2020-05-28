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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:10

Этих тварей пора вышвыривать из кабинетов. Прикрываясь какими-то договоренностями с ЕС они будут обдирать нас вечно.
Не случайно министр инфраструктуры так провигает тех осмотры. Акредитацию лабораторий тех осмотра осуществляет его министерство. Акредитовать свою лабораторию стоит чемодан денег.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:21

Все правильно, бандит Янукович напринимал фигни всякой, мы теперь мучаемся!
1967osimm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:43

Я езжу дальнобоем, и прохожу т.о. каждый год. Сейчас, это рассадник коррупции. Представляю, что будет , когда легковики на конвейере появятся. Фотограф, специалист по параметрам авто, бухгалтер все в золоте ходят. Как появятся легковики, они наверное, на повышение,в депутаты пойдут.
igorpetrovich1777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56

По-моему там , транспортный налог со стоимости бензина, вернуть придётся! Или забыли , что он присутствует в цене?
kashin_yu_n
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:59

Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

Зеленые мрази совсем страх потеряли.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:05

Помните мне что там збор за дорогу в стоимость бензина внесли и ииии? Как всегда да? Бензин по дешеветь тогда должен, до 53копеек за литр 95го , или как всегда?
anubiy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:07

  antonichtf написав:Сначала пускай ЕС хотябы скажет когда будет асоциация !А так это просто развод на бабки .Когда будет европейская зарплата тогда пускай и вводят.А так это ущемление прав граждан Украины .Потому что с нашими доходами и ценами на топливо и на ржавом ведре как некоторые выражаються в коментариях немогут себе позволить!

Какой развод на бабки? Пройти техосмотр, и выявить проблему на раннем этапе это плохо?

Что не так с доходом? доход формируется из:
- желания работника
- умения работника
- возможностей работодателя

Если стоит толпа готовая пахать за 300 баксов в чем необходимость повышать з/п?
и да государство никаким боком не относится к з/п в частных предприятиях
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:13

Мы итак живём.в нищите ети твари не знают как забрать последнее .
kotmorpeh1997
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:09

В свое время стоимость автогражданки подняли, за счет отмены техосмотра. К тому же специалистами было установлено, что аварии из-за неисправности авто составляют всего 1%. Так что очередная выкачка денег. И большой удар получат собственники советских авто(те, кто как то пытается выжить:бабушки, дедушки поездками на дачу, малый бизнес..)
Хотелось бы отдельно ответить товарищу, кот такой крутой! У него и возможности и желание и умение заработать! Он хоть знает какая зарплата бюджетников? Государству не совестно, что у учителя, воспитателя, преподавателя детских школ нищенские ставки около 4-х, 5-ти тысяч. И где брать деньги на техосмотры, повышения коммуналки?
Шакалы никогда не нажрутся! За счет народа сделали себе и своим членам семьи коммунизм. Причем пожизненно!
Вот когда разница в зарплате между минимальной и максимальной будет не более чем в 6-10 раз, вот тогда "они"будут понимать и думать о простом человеке.
sapkotarimma1963
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:52

вас вместо техосмотра ,ввести отстрел и кастрацию за казнокрадство и корупцию,раз в год для новых депутатов и каждые пол года для старых
vasilevici625
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