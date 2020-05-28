В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:09

В свое время стоимость автогражданки подняли, за счет отмены техосмотра. К тому же специалистами было установлено, что аварии из-за неисправности авто составляют всего 1%. Так что очередная выкачка денег. И большой удар получат собственники советских авто(те, кто как то пытается выжить:бабушки, дедушки поездками на дачу, малый бизнес..)

Хотелось бы отдельно ответить товарищу, кот такой крутой! У него и возможности и желание и умение заработать! Он хоть знает какая зарплата бюджетников? Государству не совестно, что у учителя, воспитателя, преподавателя детских школ нищенские ставки около 4-х, 5-ти тысяч. И где брать деньги на техосмотры, повышения коммуналки?

Шакалы никогда не нажрутся! За счет народа сделали себе и своим членам семьи коммунизм. Причем пожизненно!

Вот когда разница в зарплате между минимальной и максимальной будет не более чем в 6-10 раз, вот тогда "они"будут понимать и думать о простом человеке.