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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:24

Дороги для начала нужно отремонтировать,а потом вводить техосмотр. Ямы метр на метр, Днепропетровская область Васильковский район
karpenkoaleksandr54
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:50

А ну такая кормушка,как говорили ментов поменяли и как брали поборы ,так и берут
arturzuk359
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