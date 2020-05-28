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В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:24
Дороги для начала нужно отремонтировать,а потом вводить техосмотр. Ямы метр на метр, Днепропетровская область Васильковский район
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karpenkoaleksandr54
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:50
А ну такая кормушка,как говорили ментов поменяли и как брали поборы ,так и берут
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arturzuk359
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