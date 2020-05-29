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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:39

Напомните,при ком отменили обязательный тех-осмотр?
r_crizanovskij12345
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:44

В ЕС всё заточено для удобства своих граждан а у нас на обдиерательство в любой форме! Доходы то разные! А где дороги как в ЕС ? А где работа как в ЕС одного окна где можно оформить получить и.т.д. любой документ за 15 минут ?
nosikov_k11
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:56

Интересно- ранее,писали что деньги от ТО будут включены в стоимость бензина,т.е. бензин подорожает. Теперь опять хотят ввести ТО,т.е. бензин(топливо) должен подешеветь?
westzui_1981
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:00

Процент ДТП связанный с неисправностями автомобилей ничтожно мал. Техосмотр это выкачка денег и в первую очередь с малоимущих граждан, не могущих себе позволить новый автомобиль. И на кой ... нам нужен такой
ЕС?
volody_pivovarov
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:38

Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

volody_pivovarov написав:Процент ДТП связанный с неисправностями автомобилей ничтожно мал. Техосмотр это выкачка денег и в первую очередь с малоимущих граждан, не могущих себе позволить новый автомобиль. И на кой ... нам нужен такой
ЕС?
Малоимущие, но таки могут себе позволить авто :mrgreen:
Faceless
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