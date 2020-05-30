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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:44
В ЕС всё заточено для удобства своих граждан а у нас на обдиерательство в любой форме! Доходы то разные! А где дороги как в ЕС ? А где работа как в ЕС одного окна где можно оформить получить и.т.д. любой документ за 15 минут ?
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:56
Интересно- ранее,писали что деньги от ТО будут включены в стоимость бензина,т.е. бензин подорожает. Теперь опять хотят ввести ТО,т.е. бензин(топливо) должен подешеветь?
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:00
Процент ДТП связанный с неисправностями автомобилей ничтожно мал. Техосмотр это выкачка денег и в первую очередь с малоимущих граждан, не могущих себе позволить новый автомобиль. И на кой ... нам нужен такой
ЕС?
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:38
Re: В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
Малоимущие, но таки могут себе позволить авто
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:43
Не понимаю зачем, вводить то, что было?
Ни один здравомыслящий водитель не выедет на дорогу зная, что транспортное средство не исправно. А от де*** летунов всё равно не спастись. А для малоимущих людей это лишние расходы.
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:50
Ідіоти в Європі і США немає огляду щорічного , то куди ми йдемо в Європу чи ж***... .у
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