В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:41
Зачем меня и мою семью сохраняют в Украине от вируса что бы после жать с меня последние гроши техосмотр газ свет вода денег нет на памперсы какой на техосмотр моей старенькой девятке
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:43
Треба майдан робити .а то нагліти починають .далі з людей гроші витягуватимуть
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:44
Нахрена ес техосмотр наших авто,это все туфта,просто надо как-то с народа содрать бабло да еще и официально,на бензине уже поимели и думают что народ забыл что авто збор и т.д. в стоиомости бензина.
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:23
В Європу на несправному автомобілі не пускають. І техогляд ім не потрібен. А у на розвод людей на бабки. Так же як сертифікат на газ за 3000грн
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:32
Интересно было бы узнать статистику, сколько ДТП произошло скажем за последний год, по причине тех. неисправностей, особенно легкового личного автотрансп-та? Возобновляют очередную кормушку...!
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