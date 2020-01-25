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В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 тра, 2020 11:34
Очередной развод, а главное нет ни какого выбора, обязуют проходить только на своих СТО. Опять вынуждают МАЙДАН, а на хотелось бы к этому возвращаться.
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trainer_oy
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