В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:31
wild.tomcat Слушай, если мы идем по европейскому пути, то каждый человек должен сам решать, идти ему в армию или нет. Вся эта принуждаловка - это не более чем удобное совковое наследие. Я ее не поддерживаю ни у нас, ни в других странах. Не имеют права за нас решать, куда нам идти
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:13
Коли дупи протираєте у кафе, смажите м'ясо, вітаєте друзів, не задумуєтесь, що хтось якраз, у той момент з гвинтівок у руках "прикриває" вашу дупу, яка "свободна", яка "нікому нічого не винна"?
А алкоголізму, наркоманії, туберкульозу у армії на порядок менше, аніж у суспільстві.... Не пишіть дурниці...
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