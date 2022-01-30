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Гривня може зміцнитися
до 21 за долар - експерт

Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:23

Ціни на імпортні товари вже підігнані під курс 27 і назад ніхто не спускатиме. Стаття мала би звучати так: маючи гранату в руках (черговий транш), мавпи з НБУ можуть вчудити що завгодно, ніхто не береться робити прогнозів.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:55

Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

Или наооборот
cikos
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 17:08

Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

Хочеться ще раз послухати цього "експерта".
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:20

  ricardo написав:Хочеться ще раз послухати цього "експерта".


Его тихонечко в лесу прикопали. Уже не услышим.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:41

Смішно...

Всі відсталі країни світу мають у рази "недооцінені" місцеві валюти.

У Вікі про це написали статтю "паритет купівельної спроможності".

А от у файлі коефіціенту паритету (якщо поділити (ВВП за Паритетом) на (ВВП за номіналом):
https://drive.google.com/file/d/1Qh-awI ... -n4xj/view
-- гляньте чим закінчувалась ситуація щоразу, коли Україна пробувала нижче 2 запливти...

І вже сам факт, що ми знову біля тієї двійки (якщо вірити тому "бігмаку", що його індексами нас люблять лякати, от і тепер: 27/12=2.25) -- це якось насторожує.
Хоча я би краще орієнтувався на дані про ВВП за ПКС. Але з ними зараз якась чортівня -- їх підняли заднім числом, а Укр і Англ. версії Вікі (за передостанній рік) -- нині тупо не сходяться... в 1.4 рази! Більше інфо тут: Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті різняться...
Bobua
 
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