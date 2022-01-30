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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 08:23
Ціни на імпортні товари вже підігнані під курс 27 і назад ніхто не спускатиме. Стаття мала би звучати так: маючи гранату в руках (черговий транш), мавпи з НБУ можуть вчудити що завгодно, ніхто не береться робити прогнозів.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:55
Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
Или наооборот
Додано: Сер 02 лют, 2022 17:08
Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
Хочеться ще раз послухати цього "експерта".
Додано: Суб 05 лют, 2022 11:20
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:41
Смішно...
Всі відсталі країни світу мають у рази "недооцінені" місцеві валюти.
У Вікі про це написали статтю "паритет купівельної спроможності".
А от у файлі коефіціенту паритету (якщо поділити (ВВП за Паритетом) на (ВВП за номіналом):
-- гляньте чим закінчувалась ситуація щоразу, коли Україна пробувала нижче 2 запливти...
І вже сам факт, що ми знову біля тієї двійки (якщо вірити тому "бігмаку", що його індексами нас люблять лякати, от і тепер: 27/12=2.25) -- це якось насторожує.
Хоча я би краще орієнтувався на дані про ВВП за ПКС. Але з ними зараз якась чортівня -- їх підняли заднім числом, а Укр і Англ. версії Вікі (за передостанній рік) -- нині тупо не сходяться... в 1.4 рази! Більше інфо тут: Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті різняться...
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