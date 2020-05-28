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У Бангкоку після карантину запустили ліфт, яким можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 тра, 2020 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Торговий центр Seacon Square в Бангкоку (Таїланд), який нещодавно відкрився після протикоронавірусного карантину, встановив в ліфтах ножні педалі, щоб замінити кнопки підйому під час пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст У Бангкоку після карантину запустили ліфт, яким можна керувати ногами (фото)
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Додано: Нед 31 тра, 2020 08:41
Я и нашими лифтами давно управляю ногой
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oknerbob
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