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Попит на дешеве житло
обвалився на 90% - експерти

Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:02

Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти

Пропонуємо до обговорення:
За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав.

Дивися повний текст Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:02

потому что те, кто покупают дешевое жилье - ждут падения цен.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:11

  maksymzp88 написав:потому что те, кто покупают дешевое жилье - ждут падения цен.

Они продают и готовятся сваливать.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:13

У тих хто купляє дешеве житло на карантині не стало роботи і грошей і тепер ім нема за що і таке житло купити, а по друге впала ціна оренди і тому нема сенсу купляти щось
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 02:42

Нет дешевого жилья, застройщиков за нарушение сроков наказывать нужно, с реальным сроком и конфискацией полной, у тещ и др., 3 посадить и достроят
bklochok
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 07:46

Люди обнищали .У кого малый бизнес завалился у кого работа завалилась. Накопления боятся использовать чтоб не остаться ни с чем
vihtor569
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