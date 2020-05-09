За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав.
Дивися повний текст Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:02
Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:11
Они продают и готовятся сваливать.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:13
У тих хто купляє дешеве житло на карантині не стало роботи і грошей і тепер ім нема за що і таке житло купити, а по друге впала ціна оренди і тому нема сенсу купляти щось
Додано: Пон 01 чер, 2020 02:42
Нет дешевого жилья, застройщиков за нарушение сроков наказывать нужно, с реальным сроком и конфискацией полной, у тещ и др., 3 посадить и достроят
Додано: Пон 01 чер, 2020 07:46
Люди обнищали .У кого малый бизнес завалился у кого работа завалилась. Накопления боятся использовать чтоб не остаться ни с чем
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