За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав.
Дивися повний текст Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:02
Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит на дешеве житло обвалився на 90% - експерти.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:13
У тих хто купляє дешеве житло на карантині не стало роботи і грошей і тепер ім нема за що і таке житло купити, а по друге впала ціна оренди і тому нема сенсу купляти щось
Додано: Пон 01 чер, 2020 07:46
Люди обнищали .У кого малый бизнес завалился у кого работа завалилась. Накопления боятся использовать чтоб не остаться ни с чем
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:17
Такие квартиры покупали в основном под сдачу. Сейчас инвестировать в квартиры под сдачу стало не выгодно, вот и спрос упал.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:05
Легко решается проблема : строители и чиновники, давшие разрешение на строительство этого ужаса, сами выкупают квартиры в этих "домах" и живут там всю жизнь!
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