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Finance.ua: Детский банкинг

Finance.ua: Детский банкинг
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:34

Finance.ua: Детский банкинг

Пропонуємо до обговорення:
К Международному дню детей – банковские услуги для подрастающего поколения
В марте 2020 года monobank выпустил «детскую» карту – для клиентов от 6 до 16 лет. С ее помощью родители могут перечислять детям карманные деньги и контролировать их расходы: устанавливать лимиты на траты и снятие наличных. Такие карты – не ноу-хау monobank. Они есть у «Привата» и других банков. Но появление очередного «детского» пластика – лишнее подтверждение тому, что банки начинают активно бороться за несовершеннолетних клиентов, предлагая им новые продукты. Накануне Международного дня детей Finance.ua мы решили рассказать вам об интересных предложениях банков для своих юных клиентов, а также их родителей.

Дивися повний текст Детский банкинг
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