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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах

Пропонуємо до обговорення:
У Києві зноситимуть житлові багатоповерхові будинки.

Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00

Уже что,закон приняли?Кличко с застройщиками не нажрется никогда.Вместо хрущёвок людей переселят в новые сараи.Надо бы сопротивляться,власти вконец обнаглели.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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