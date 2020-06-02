У Києві зноситимуть житлові багатоповерхові будинки.
Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00
У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00
Уже что,закон приняли?Кличко с застройщиками не нажрется никогда.Вместо хрущёвок людей переселят в новые сараи.Надо бы сопротивляться,власти вконец обнаглели.
|