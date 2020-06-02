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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:35

  _hunter написав:
  Frant написав:
  ssnet написав:Расчетный срок службы хрущей 50-60 лет (

Рекомендую пану сснет почитати радянські ГОСТИ на житло.
Він з подивом взнає, що у цегляних капітальних багатоповерхівок ресурс до капремонта 130 (сто тридцять) років.

Одна беда -- хрущи "панельками" не просто так называют...


Так їх є 2 види - цегляні і панельні . Панельні - це таки повний шлак в принципі . З них і треба починати . А цегляні мають деякі плюси і досі ... Їх по німецьким підходам перебудувати - і ще сто років стоятимуть . А так вони 25-поверхівок натицяють через 30 м - оце будуть вже таки трущоби - хоч спочатку і нові ...
Типові хрущі стоять через 30 м , сучасні 25-поверхові - приблизно через 50 , причому незалежно від статусу чи класу ( хіба розміщення краще ) ... А якщо нове на місці хрущів та ще й правильно розміщене - то туди всі захочуть ... Хоч на Нивки , хоч на Відрадний ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:18

  Puente написав:
  _hunter написав:
  Frant написав:Рекомендую пану сснет почитати радянські ГОСТИ на житло.
Він з подивом взнає, що у цегляних капітальних багатоповерхівок ресурс до капремонта 130 (сто тридцять) років.

Одна беда -- хрущи "панельками" не просто так называют...


Так їх є 2 види - цегляні і панельні . Панельні - це таки повний шлак в принципі . З них і треба починати . А цегляні мають деякі плюси і досі ... Їх по німецьким підходам перебудувати - і ще сто років стоятимуть . А так вони 25-поверхівок натицяють через 30 м - оце будуть вже таки трущоби - хоч спочатку і нові ...
Типові хрущі стоять через 30 м , сучасні 25-поверхові - приблизно через 50 , причому незалежно від статусу чи класу ( хіба розміщення краще ) ... А якщо нове на місці хрущів та ще й правильно розміщене - то туди всі захочуть ... Хоч на Нивки , хоч на Відрадний ...


це все так, але крім цього всіх цікавить механізм, який буде забезпечувати переселення. всі ж розуміють, що хоч і хрущ, але в прицентральному р-ні - це одне, а квартира на умовній троєщині, хоч і в 1.5 рази більше - це зовсім інше. це по 1е. по 2е, на переїзд потрібні кошти - ремонт, меблі і т.д. і т.п. і не всіх вони є в достатній кількості. яким чином переселятися якщо немає за що?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:21

Re: У Києві хочуть зносити

Про какие районы идет речь?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:29

  Investor_K написав:Про какие районы идет речь?

Речь просто идёт. Надо же что-то говорить и изображать деятельность. Как Лев Парцхаладзе. Выборы скоро.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:33

  wild.tomcat написав:
це все так, але крім цього всіх цікавить механізм, який буде забезпечувати переселення. всі ж розуміють, що хоч і хрущ, але в прицентральному р-ні - це одне, а квартира на умовній троєщині, хоч і в 1.5 рази більше - це зовсім інше. це по 1е. по 2е, на переїзд потрібні кошти - ремонт, меблі і т.д. і т.п. і не всіх вони є в достатній кількості. яким чином переселятися якщо немає за що?


Ну - теоретично мали б бути переселення хвилями в одному районі . В один новий будинок можна 4-5 хрущиків переселити спокійно . Тут насправді все складно . Від реальної площі , поверху , конкретного будинку до процедури ... Все це - корупційні ризики ... В Москві колись так і було . Ну а немає грошей - то можна ж брати не 1.5 площі - а 1 , але під ключ ... Насправді можна процедури всі ці продумати - але що з того вийде ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:00

  Puente написав:
  wild.tomcat написав:
це все так, але крім цього всіх цікавить механізм, який буде забезпечувати переселення. всі ж розуміють, що хоч і хрущ, але в прицентральному р-ні - це одне, а квартира на умовній троєщині, хоч і в 1.5 рази більше - це зовсім інше. це по 1е. по 2е, на переїзд потрібні кошти - ремонт, меблі і т.д. і т.п. і не всіх вони є в достатній кількості. яким чином переселятися якщо немає за що?


Ну - теоретично мали б бути переселення хвилями в одному районі . В один новий будинок можна 4-5 хрущиків переселити спокійно . Тут насправді все складно . Від реальної площі , поверху , конкретного будинку до процедури ... Все це - корупційні ризики ... В Москві колись так і було . Ну а немає грошей - то можна ж брати не 1.5 площі - а 1 , але під ключ ... Насправді можна процедури всі ці продумати - але що з того вийде ...

Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:36

Re: У Києві хочуть зносити

  Frant написав:Рекомендую пану сснет почитати радянські ГОСТИ на житло.
Він з подивом взнає, що у цегляних капітальних багатоповерхівок ресурс до капремонта 130 (сто тридцять) років.

Це вірно за умови, що капітальний ремонт будинку буде проводитися кожні 25-30 років. Інакше ресурс буде набагато меншим. І в українських хрущах, які капремонт бачили хіба що в своїх снах, строк експлуатації вже дійсно на межі, незалежно від того панель чи цегла.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:43

Re: Клички и ко

А в цивилизованных странах тоже есть такая практика по принудительному переселению в улучшенное в 1,5 раза жилье?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:11

  sal написав:А в цивилизованных странах тоже есть такая практика по принудительному переселению в улучшенное в 1,5 раза жилье?

Нет: там проблемы собственников никого особо не волнуют. Да и нет в этих "цивилизованных странах" такой необходимости именно в столице жить.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:27

Кто то пускает слюни на землю под этими домами. А как они строят ... можно взглянуть на мост и не только.
Галина441
 
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