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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:41

Re: мостов нет

мосты и высотки это совсем разные строительства и доходы хозяев
sal
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 25.03.16
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