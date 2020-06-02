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У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:41
мосты и высотки это совсем разные строительства и доходы хозяев
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sal
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