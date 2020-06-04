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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:41
Re: мостов нет
мосты и высотки это совсем разные строительства и доходы хозяев
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:01
Педалик сам "построен" почти 50 лет назад. Морально устарел, пора сносить.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:52
Re: У Києві хочуть зносити
Тобто замість нормальних хрущовок у 5 поверхів людей переселять в 30-поверхові шпаківні?
Нах.р треба...
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