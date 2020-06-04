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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:41

Re: мостов нет

мосты и высотки это совсем разные строительства и доходы хозяев
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:13

не пойму какие районы сносить то будут?
akimovkiril89
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:01

Педалик сам "построен" почти 50 лет назад. Морально устарел, пора сносить.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:52

Re: У Києві хочуть зносити

Тобто замість нормальних хрущовок у 5 поверхів людей переселять в 30-поверхові шпаківні?
Нах.р треба...
silver_arrow_ua
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