|
|
|
У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:40
shapo написав:
..
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.
это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:11
shapo написав: _hunter написав: shapo написав:
А детальнее что и в каком районе Москвы предложили жителям снесенных хрущевок?
Если кратко: предложили "потемкинские бараки" в "глубинах" районов. Застройка при этом напоминает каменные джунгли Позняков/Осокорков/Харьковской.
А если учесть отсутствие метро (по сравнению с Мордором) -- выбираться оттуда может быть весесым квестом...
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.
Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2357
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:13
sequence написав: shapo написав:
..
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.
это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях
Какая-то шутка слишком тонкая получилась... Речь шла всего лишь о количестве станций.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2357
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:28
_hunter написав: shapo написав: _hunter написав:
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.
Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.
Т. е. я сам себе должен ответить, а вы не в состоянии рассказать мне о паре примеров где люди недовольны. Например, куда переселили с 5-тиэтажек на Дмитриевском шоссе и почему переселенные недовольны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3566
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|